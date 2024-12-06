Противостояние Узбекистан - Кыргызстан определило полуфиналиста ЧА в весе казахстанца

Определился последний полуфиналист чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд) в весовой категории до 86 килограммов. В противостоянии 1/4 финала встретились атлеты из Кыргызстана и Узбекистана, передают Vesti.kz.

Поединок между Еркином Адылбек Уулу (Кыргызстан) и Жасурбеком Юлдошевым (Узбекистан) прошел всю дистанцию и завершился победой второго решением судей.

Таким образом Юлдошев гарантировал себе выход в полуфинал и как минимум бронзу. В этом же весе выступает чемпион мира из Казахстана Бекзад Нурдаулетов, однако с Жасурбеком они смогут встретиться только в финале.

Ранее у Казахстана случилась пятая потеря на этом континентальном первенстве, а еще одно противостояние Кыргызстан - Узбекистан обернулось разгромом.