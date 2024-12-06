Разгром определил победителя битвы Узбекистан - Кыргызстан за медаль ЧА по боксу

Боксер из Узбекистана Шахзод Музаффаров вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 54 килограммов он встречался с Исламом Торобаевым из Кыргызстана.

Трехраундовый поединок завершился победой Шахзода единогласным решением судей - 5:0.

Музаффаров гарантировал себе как минимум бронзу, а за выход в финал, поспорит с Эльмиром Набиевым из Украины.

Отметим, что в этой же весовой категории представлен казахстанец Махмуд Сабырхан, который оба боя на чемпионате Азии выиграл нокаутом.

В 1/2 финала Сабырхан, которого называют Казахским Ломаченко за схожий стиль с украинским боксером Василием Ломаченко встретится с Саравутом Сухетом из Таиланда.