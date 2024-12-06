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У Казахстана случилась пятая потеря на ЧА по боксу

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У Казахстана случилась пятая потеря на ЧА по боксу ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы, выступающий в весовой категории до 63,5 килограммов, не сумел пробиться в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд). В 1/4 финала он уступил местному спортсмену Сомчаю Вонгсувану, передают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы, выступающий в весовой категории до 63,5 килограммов, не сумел пробиться в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд). В 1/4 финала он уступил местному спортсмену Сомчаю Вонгсувану, передают Vesti.kz.

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Первый раунд достался Вонгсувану, четверо судей увидели его преимущество - 1-4. А второй отрезок он забрал вчистую - 0-5. В заключительной трехминутке лучше был казахстанец - 4-1, но этого было недостаточно для победы в поединке.

Для Казахстана это пятая потеря на этом континентальном первенстве: в мужской сетке вылетели Сакен Бибосынов (до 51 кг), Бейбарыс Жексен (до 60 кг) и теперь Базарбайулы (до 63,5 кг). В женской сетке выбыли Алуа Балкибекова (до 50 кг) и Сымбат Алисакар (до 54 кг).

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