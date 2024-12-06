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Казахский Ломаченко оформил второй нокаут и завоевал медаль ЧА по боксу

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Казахский Ломаченко оформил второй нокаут и завоевал медаль ЧА по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Лидер сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан вышел в 1/2 финала и гарантировал себе бронзу чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Лидер сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан вышел в 1/2 финала и гарантировал себе бронзу чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Соперником Сабырхана, которого называют Казахским Ломаченко за схожий стиль с украинским боксером Василием Ломаченко в 1/4 финала в весовой категории до 54 килограммов был Джаянатх Кумар из Шри-Ланки.

Казахстанец сразу начал демонстрировать превосходство и забрал первый раунд - 5:0.

Во втором раунде Сабырхан дважды отправил соперника в нокдаун, после чего, бой был остановлен - победа техническим нокаутом.

Напомним, что в 1/8 финала Сабырхан выиграл техническим нокаутом у Лай Ян-Лина из Тайваня.

Теперь на счету Казахстана 19 медалей чемпионата Азии. Команда допустила четыре потери на этом континентальном первенстве: в мужской сетке вылетели Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Бейбарыс Жексен (до 60 кг). В женской сетке выбыли Алуа Балкибекова (до 50 кг) и Сымбат Алисакар (до 54 кг).

Добавим, что сегодня на ринг выйдут еще два казахстанца.

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