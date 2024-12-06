Узбекистан добыл очередную медаль на ЧА по боксу

Досрочная победа принесла узбекскому боксеру Адхамджону Мухиддинову выход в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд). В 1/4 финала весовой категории до 63,5 килограмма он оказался сильнее Мусы Алхаусау из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Поединок был остановлен рефери в третьем раунде. Так Мухиддинов обеспечил себе выход в полуфинал, а это значит, что он гарантировал как минимум бронзу.

Ранее разгром определил результат противостояния Кыргызстан - Узбекистан в четвертьфинале чемпионата Азии. До этого другой представитель Узбекистана оставил без полуфинала титулованного боксера из Казахстана.

Отметим, что в этой же весовой категории представлен казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы, но с ним Мухиддинов сможет встретиться только в финале.