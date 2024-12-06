Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 15:49
 

Узбекистан добыл очередную медаль на ЧА по боксу

  Комментарии

Поделиться
Узбекистан добыл очередную медаль на ЧА по боксу ©Olympic Uz

Досрочная победа принесла узбекскому боксеру Адхамджону Мухиддинову выход в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд). В 1/4 финала весовой категории до 63,5 килограмма он оказался сильнее Мусы Алхаусау из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Досрочная победа принесла узбекскому боксеру Адхамджону Мухиддинову выход в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд). В 1/4 финала весовой категории до 63,5 килограмма он оказался сильнее Мусы Алхаусау из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Еще 3 медали в копилку Казахстана! Итоги седьмого дня ЧА-2024 по боксу
Сегодня 17:45  

Поединок был остановлен рефери в третьем раунде. Так Мухиддинов обеспечил себе выход в полуфинал, а это значит, что он гарантировал как минимум бронзу.

Ранее разгром определил результат противостояния Кыргызстан - Узбекистан в четвертьфинале чемпионата Азии. До этого другой представитель Узбекистана оставил без полуфинала титулованного боксера из Казахстана.

Отметим, что в этой же весовой категории представлен казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы, но с ним Мухиддинов сможет встретиться только в финале.

Бокс ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Таиланд Узбекистан Саудовская Аравия Казахстан Базарбайулы Мухаммедсабыр

Реклама

Живи спортом!