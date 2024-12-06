Сенсацией обернулся бой Казахстан - Узбекистан за медаль ЧА по боксу

Казахстанец Сакен Бибосынов не сумел выйти в 1/2 финала чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 51 килограмма он противостоял Асилбеку Жалилову из Узбекистана.

В первом раунде соперники показали упорную борьбу, а его итогом стало преимущество Жалилова раздельным решением судей.

По итогам второго раунда трое из пяти судей отдали преимущество узбеку, что вылилось в его превосходство в промежуточном итоге - 2:1.

После третьего раунда судьи прибегли к просмотру повтора и отдали победу узбекскому боксеру над одним из лидеров сборной Казахстана.

Отметим, что ранее сборная Казахстана потеряла мужской сетке Бейбарыса Жексена (до 60 кг). В женской сетке выбыли Алуа Балкибекова (до 50 кг) и Сымбат Алисакар (до 54 кг).

Напомним, сегодня на ринг выйдут еще три казахстанских боксера.

Добавим, ранее Казахстан завоевал 18 медалей на турнире в Чиангмае.