"Барселона" нашла способ заполучить Холанда: план на 110 миллиардов

Каталонская "Барселона" замахнулась на один из самых громких трансферов в истории футбола. Испанский клуб намерены заполучить Эрлинга Холанда - звезду мирового масштаба и главного бомбардира "Манчестер Сити". Руководство "сине-гранатовых" во главе с Жоаном Лапортой уже разработало смелую стратегию, которая обещает открыть дверь для этого перехода, передают Vesti.kz.

По информации Footballtransfers, план заключается в продаже VIP-мест на обновленном "Камп Ноу" сроком на 20 лет, что принесет клубу около 200 миллионов евро (110 миллирадов тенге).

Вырученные средства будут направлены не только на регистрацию новичков Дани Ольмо и Витора Роке, но и на подготовку трансфера норвежского нападающего.

Холанд уже давно стал трансферной целью номер один для каталонцев. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за "Манчестер Сити", забив 35 голов и сделав 6 результативных передач. В текущем сезоне 23-летний игрок Холанд забил 29 голов и отдал шесть передач в 34 матчах за "норожан".

В "Барселоне" видят в норвежце идеальную долгосрочную замену Роберту Левандовски, который, несмотря на свой возраст, проводит яркий сезон.

Сделка по VIP-местам должна быть завершена до открытия январского трансферного окна. Каталонцы уверены, что это подписание не только укрепит их атаку, но и станет знаковым событием, показывающим возвращение "Барселоны" в элиту европейского футбола.

Теперь все зависит от успешной реализации финансового плана и переговоров с "Манчестер Сити".

Болельщикам остается с нетерпением ждать, увидят ли они Холанда в сине-гранатовой футболке уже следующим летом.

Напомним, что недавно ФИФА объявила список из 11 претендентов на звание лучшего футболиста мира 2024 года, и в числе номинантов оказался норвежский нападающий "Манчестер Сити".

"Ман Сити" "поругался" с Холандом: на кону 94 миллиарда и трансфер в "Барсу"