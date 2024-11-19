"Ман Сити" "поругался" с Холандом: на кону 94 миллиарда и трансфер в "Барсу"

"Манчестер Сити" стремится продлить контракт с лидером команды Эрлингом Холандом, предлагая ему стать самым высокооплачиваемым игроком в английской премьер-лиге (АПЛ). Однако переговоры осложняет пункт о выкупе, который позволяет любому клубу "забрать" норвежца за 150 миллионов фунтов (94 миллиарда тенге) без согласия "горожан", передают Vesti.kz.

Руководство англичан опасается, что такие гранды, как "Барселона", могут воспользоваться данной опцией и переманить форварда. Чтобы снизить риски, "Сити" хочет исключить данный пункт из нового соглашения.

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Однако Холанд и его представители выступают против, настаивая на сохранении права на выкуп. Норвежец обеспокоен неопределенностью вокруг будущего "Манчестер Сити", учитывая обвинения клуба в многочисленных финансовых нарушениях.

Слушания по этому делу назначены на начало 2025 года и, в случае суровых санкций, форвард хочет иметь возможность покинуть команду без лишних препятствий.

По данным Mirror, действующий контракт Холанда с "Сити" рассчитан до 2027 года, но новое соглашение предполагает продление до 2029-го. При этом зарплата игрока может существенно вырасти - до 500 тысяч фунтов (314 миллионов тенге) в неделю, превысив текущие 375 тысяч фунтов (236 миллионов тенге).

Таким образом, Холанд станет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ, опередив одноклубника Кевина Де Брюйне, зарабатывающего 400 тысяч фунтов (251 миллион тенге) в неделю на текущий момент.

Пока стороны стоят на своем: клуб настаивает на исключении выкупного пункта, а Холанд не готов идти на уступки без гарантий возможности ухода.

В этой ситуации время играет на футболиста - до слушаний еще далеко, и он не торопится подписывать новое соглашение. "Горожане", в свою очередь, заинтересованы в скорейшем решении вопроса, их план: удержать свою главную звезду.

Напомним, что 17 ноября сборная Норвегии на своем поле разгромила команду Казахстана со счетом 5:0 в рамках Лиги наций. Холанд в той игре оформил хет-трик.

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Напомним, Холанд с 2022 года выступает за "Сити". В составе "горожан" он дважды становился чемпионом АПЛ, а также выиграл Кубок Англии и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 16 матчах за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами.

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