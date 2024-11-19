Экс-лидер сборной Казахстана готов вернуться после провала команды в Лиге наций

Полузащитник и капитан "Жетысу" Серикжан Мужиков намерен перед завершением карьеры вернуться в сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последний раз в сборную опытный футболист вызывался в 2021 году, когда команду тренировал Талгат Байсуфинов. В том же году гол Мужикова помог сборной Казахстана сыграть вничью в гостях против Украины – 1:1.

После этого у 35-летнего футболиста возникло недопонимание с Магомедом Адиевым, который в национальную команду его ни разу не вызывал.

Мужиков хотел бы вновь сыграть за сборную Казахстана перед завершением карьеры. Всего за национальную команду он провел 26 игр и забил два гола. В составе "Астаны" выступал в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Добавим, что в сезоне-2024 на счету Серикжана Мужикова 22 матча, в которых он забил пять голов.

Напомним, сборная Казахстана в Лиге наций заняла последнее место и вылетела в дивизион С. В шести играх под руководством Станислава Черчесова команда пропустила 15 мячей и не забила ни разу.

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