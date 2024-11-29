Названы номинанты на звание лучшего футболиста 2024 года: Роналду исключили

ФИФА объявила список из 11 претендентов на звание лучшего футболиста мира 2024 года, сообщают Vesti.kz. В список не попал звезда саудовского "Аль-Насра" 39-летний Криштиану Роналду.

В список номинантов вошли следующие игроки:

Это Джуд Беллингем ("Реал"), Дани Карвахаль ("Реал"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Лионель Месси ("Интер Майами", Родри ("Манчестер Сити"), Федерико Вальверде ("Реал"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Флориан Вирц ("Байер"), Ламин Ямаль ("Барселона").

Отметим, что действующим обладателем премии ФИФА является Месси.

Список претендентов сформирован с учетом их достижений в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

Добавим, что обладателем "Золотого мяча" - награды, учрежденной изданием France Football по итогам 2024 года является полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.