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Казахстан с нокдауном и разгромом выиграл медаль ЧА-2024 по боксу

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Казахстан с нокдауном и разгромом выиграл медаль ЧА-2024 по боксу ©instagram.com/tashkenbay_sanzhar

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Его соперником в весовой категории до 48 килограммов был Мехрон Шафиев из Таджикистана.

В первом раунде Ташкенбай продемонстрировал преимущество и получил все голоса судей.

Во втором раунде бой дважды останавливался из рассечения, которое получил Ташкенбай. Впрочем, несмотря на это перед самым гонгом Ташкенбай отправил соперника в нокдаун. Итогом трехминутки стало преимущество казахстанца большинством голосов судей.

Бой завершился победой Ташкенбая единогласным решением судей. Казахстанец вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзу.

В 1/2 финала Ташкенбай встретится с японцем Казумой Аратаке, который в четвертьфинале нокаутировал соперника из Шри-Ланки.

Напомним, сегодня на ринг выйдут еще четыре казахстанских боксера.

Добавим, ранее Казахстан завоевал 17 медалей на турнире в Чиангмае.

Сборная Казахстана по боксу ЧА по боксу Бокс

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