Битвы Казахстана с Узбекистаном за медали: прямая трансляция 1/4 финала ЧА по боксу

Сегодня, 6 декабря на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд) пройдут оставшиеся четвертьфиналы с участием казахстанцев, сообщают Vesti.kz.

Прямая трансляция боев состоится на You-Tube-канале Азиатской конфедерации бокса. Ее начало в 12:00 по казахстанскому времени.

В мужской сетке от Казахстана на ринг выйдут пять боксеров:

Пара №4. Санжар Ташкенбай - Мехрон Шафиев (Таджикистан) - до 48 кг;

Пара № 5. Сакен Бибосынов - Асилбек Жалилов (Узбекистана) - до 51 кг;

Пара №9. Махмуд Сабырхан - Джаянатх Кумар (Шри-Ланка) - до 54 кг;

Пара №15. Мухаммедсабыр Базарбайулы - Сомчай Вонгсуван (Таиланд) - до 63,5 кг;

Пара №18. Сагындык Тогамбай - Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан) - до 92 кг.

Отметим, что выход в 1/2 финала гарантирует боксерам как минимум бронзовую медаль.

Отметим, что накануне в мужской сетке Казахстана понес первую потерю потерю - Бейбарыс Жексен (до 60 кг) уступил профи из Таджикистана Акмалю Убайдову. В целом, сборная Казахстана к седьмому дню не досчиталась трех боксеров.

В шестой день континентального турнира наша команда взяла еще пять медалей, при этом две из них были добыты нокаутом.