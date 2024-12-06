Пять на подходе, или сколько медалей Казахстан уже выиграл на ЧА-2024 по боксу

Сегодня, 6 декабря, на проходящем в Чиангмае (Таиланд) чемпионате Азии-2024 по боксу определятся последние полуфиналисты турнира, сообщают Vesti.kz.

На данный момент у Казахстана 16 полуфиналистов, которые гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

У мужчин это Оразбек Асылкулов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Аблайхан Жусупов (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Бекзат Нурдаулетов (86 кг) и Айбек Оралбай (92+ кг).

У женщин - Айгерим Сатыбаева (48 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Милана Сафронова (66 кг), Наталья Богданова (70 кг), Диана Магауяева (75 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).

Кроме того, Елдана Талипова (+81 кг) по итогам жребия начнет выступления сразу с финала и, таким образом, обеспечила себе серебро.

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Сегодня от Казахстана на ринг выйдут пять боксеров - подробности тут. Прямая трансляция боев доступна по этой ссылке.

Накануне мужская сборная Казахстана понесла первую потерю на ЧА-2024. С итогами дня можно ознакомится здесь.

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