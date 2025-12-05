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ЧМ-2026
Сегодня 08:00
 

Испания против Бельгии: расписание второго дня 1/4 финала ЧМ-2026

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Испания против Бельгии: расписание второго дня 1/4 финала ЧМ-2026 ©instagram.com/sefutbol

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июля, на ЧМ-2026 пройдет второй матч 1/4 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz. В этой игре сборная Испании сыграет с командой Бельгии.

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Сегодня, в ночь с 10 на 11 июля, на ЧМ-2026 пройдет второй матч 1/4 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz. В этой игре сборная Испании сыграет с командой Бельгии.

Игра за выход в 1/2 финала состоится в Лос-Анджелесе (США) и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Победитель матча Испании — Бельгия встретятся в 1/2 финала со сборной Франции, которая обыграла в четвертьфинале Марокко (2:0).

Испанцы в 1/16 финала обыграли команду Австрии (3:0), а в 1/8-й - Португалию (1:0). Бельгия сначала победил Сенегал, а в 1/8-й финала разгромила команду США (4:1).

Напомним, мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   1/4 финала, мужчины
11 июля 00:00   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Бельгия
Бельгия
Кто победит в основное время?
Испания
Ничья
Бельгия
Проголосовало 626 человек

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