Испания против Бельгии: расписание второго дня 1/4 финала ЧМ-2026

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июля, на ЧМ-2026 пройдет второй матч 1/4 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz. В этой игре сборная Испании сыграет с командой Бельгии.

Игра за выход в 1/2 финала состоится в Лос-Анджелесе (США) и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Победитель матча Испании — Бельгия встретятся в 1/2 финала со сборной Франции, которая обыграла в четвертьфинале Марокко (2:0).

Испанцы в 1/16 финала обыграли команду Австрии (3:0), а в 1/8-й - Португалию (1:0). Бельгия сначала победил Сенегал, а в 1/8-й финала разгромила команду США (4:1).

Напомним, мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится 19 июля.

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