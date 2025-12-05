Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Форвард также рассказал о своем состоянии после повреждения, полученного по ходу встречи, и оценил перспективы команды в борьбе за титул.

"Я получил удар по лодыжке, но со мной все в порядке. В тот момент Жан-Филипп Матета был в лучшей форме, чем я, чтобы сыграть последние минуты. Секрет успеха этой сборной Франции? Расслабиться можно только одним способом – победой. Пока мы этого не добьемся, мы не сбавляем обороты. Мы в полуфинале, и мы очень этому рады, но впереди еще долгий путь. Мы понимаем, что впереди нас ждет еще более сложное испытание, чем то, через что мы прошли, но мы готовы ко всему", - цитирует Мбаппе сайт ФИФА.

Напомним, Франция первой пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв Марокко со счетом 2:0. Мбаппе забил гол и сделал результативный ассист, но затем попросил помощь медиков и был заменен.

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