Франция положила конец феноменальной серии Марокко

Сборная Марокко прервала впечатляющую беспроигрышную серию, уступив Франции в четвертьфинале ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

До встречи с французами "атласские львы" не знали поражений на протяжении 34 матчей, одержав 29 побед и пять раз сыграв вничью.

Последний раз марокканцы проигрывали прошлым летом, когда минимально уступили Кении (0:1). При этом в финале Кубка Африки они также потерпели поражение от Сенегала, однако позднее сопернику было засчитано техническое поражение.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финальный матч мирового первенства состоится 19 июля в американском Нью-Йорке.

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