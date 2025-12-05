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ЧМ-2026
Сегодня 09:40
 

Франция положила конец феноменальной серии Марокко

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Франция положила конец феноменальной серии Марокко ©instagram.com/equipedumaroc

Сборная Марокко прервала впечатляющую беспроигрышную серию, уступив Франции в четвертьфинале ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Марокко прервала впечатляющую беспроигрышную серию, уступив Франции в четвертьфинале ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

До встречи с французами "атласские львы" не знали поражений на протяжении 34 матчей, одержав 29 побед и пять раз сыграв вничью.

Последний раз марокканцы проигрывали прошлым летом, когда минимально уступили Кении (0:1). При этом в финале Кубка Африки они также потерпели поражение от Сенегала, однако позднее сопернику было засчитано техническое поражение.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финальный матч мирового первенства состоится 19 июля в американском Нью-Йорке.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   1/4 финала, мужчины
11 июля 00:00   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Бельгия
Бельгия
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Испания
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Бельгия
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