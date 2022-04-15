Казахстанские звезды ММА выступят в июне: три боя в UFC, гран-при АСА и титульник в лиге Хабиба

Автор: Димаш Тулегенов

Самым активным месяцем для казахстанских бойцов смешанного стиля в первой половине 2022 года станет июнь. Уже сейчас на начало лета запланировано сразу несколько громких поединков. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Начнем с того, что в июне в UFC выступят сразу трое казахстанцев. На турнире 5 июня Жалгас Жумагулов (14-6) встретится с американцем Джеффом Молиной (10-2). Противостояние между Дамиром Исмагуловым (23-1) и Гурамом Кутателадзе (12-2) состоится 19 июня.

В конце месяца, 26 июня, непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (15-0) сразится с десятым номером рейтинга американцем Нилом Мэгни (26-8).

Кроме того, 5 июня также выступит полулегковес из России Мовсар Евлоев (15-0), представляющий казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team. Его оппонентом будет американец Дэн Иге (15-5).

По имеющейся на данный момент информации, все эти поединки планируется провести на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (Невада, США). Но не исключено, что ближе к июню в планах произойдут изменения.

17 июня в Сочи казахстанский легковес Артем Резников (22-6) начнет свой путь в гран-при лиги АСА за миллион долларов. Его соперником будет бразилец, ранее выступавший в UFC - Дави Рамос (10-4).

Также есть вероятность, что именно в июне пройдет перенесенный турнир лиги Eagle FC, которой владеет Хабиб Нурмагомедов. 1 апреля в Пензе должен был пройти 47-й ивент организации, но в итоге его перенесли на неопределенный срок. Как сообщили в самой лиге, этот турнир будет переназначен на май или июнь.

В рамках этого ивента казахстанский средневес Даурен Ермеков (15-5) должен был встретиться с чемпионом организации из Таджикистана Фаридуном Одиловым (12-2-2). Также в тот вечер планировался поединок между казахстанцем Игорем Свиридом (18-10) и россиянином Гамзатом Хирамагомедовым (9-1).

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Фото: UFC©️

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