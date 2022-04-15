Требовал уволить из UFC. Что нужно знать о сопернике казахстанца в борьбе за миллион долларов

17 июня в Сочи пройдет 140-й турнир лиги Absolute Championship Akhmat (ACA), в рамках которого состоится третий четвертьфинал гран-при легкого веса. Казахстанский файтер Артем Резников (22-6) померяется силами с бразильцем Дави Рамосом (10-4), известным по выступлениям в UFC. Подробнее о сопернике казахстанца - в материале корреспондента Vesti.kz.

Гран-при АСА в легком весе будет состоять из противостояния восьми бойцов, которые поборются за главный приз - миллион долларов. Первый четвертьфинал прошел еще в конце марта, когда россиянин Юсуф Раисов (19-2) единогласным решением победил бразильца Хакрана Диаса (26-8-1).

21 мая, на 139-м турнире промоушена, состоится второй четвертьфинал - между россиянином Эдуардом Вартаняном (22-4) и экс-бойцом UFC из США Луисом Пеньей (9-3). Теперь стало известно, что в июне Резников сойдется с Рамосом. Четвертая пара на сегодняшний день все еще неизвестна, но ранее сообщалось, что одним из участников будет россиянин Али Багов (32-10).

Рамосу 35 лет, и он известен не только как экс-боец UFC, но и как очень крутой грэпплер и джитсер. Он побеждал на различных крупных турнирах по грэпплингу, а в бразильском джиу-джитсу добрался до уровня черного пояса и третьего дана.

За свою карьеру в ММА он одержал десять побед, семь из которых - сабмишенами. Это еще раз подчеркивает опасность Дави в партере. Особенно опасными у Рамоса считаются удушения сзади - этим приемом он заставил сдаться трех оппонентов. За 12-летнюю карьеру в ММА бразилец проиграл четыре раза, но ни разу не был финиширован.

В профессионалах он дебютировал с четырех досрочных побед, а первое поражение потерпел в 2014-м в дебюте на турнире Bellator. Тогда он уступил Дэвиду Рикелсу из США. В марте 2017-го Рамос попал в UFC, выйдя на замену на коротком уведомлении против своего соотечественника Сержио Мораеса. В итоге Дави проиграл единогласным решением.

В течение следующих двух лет Рамос одержал четыре победы подряд, вследствие чего получил достаточно громкий бой с россиянином Исламом Махачевым на 242-м номерном турнире. Но навязать сопротивление другу Хабиба Нурмагомедова бразилец не сумел, проиграв единогласным решением. Махачев оказался на голову выше как в борьбе, так и в стойке.

В июле 2020 года Рамос провел свой последний бой к текущему моменту. Тогда он единогласным решением уступил другому проспекту легкого веса Арману Царукяну, чьим менеджером является казахстанец Саят Абдрахманов.

Контракт Рамоса с UFC все еще действовал, но как рассказал впоследствии сам боец, организация не давала ему соперников. Хотя он был не прочь драться в любой весовой категории, помимо легкой, - в полусредней или средней. Но матчмейкеры не обращали внимание на готовность Дави.

В интервью MMA Fighting он признался, что ездил в США за свои деньги, чтобы держать себя в форме и быть готовым выйти на замену, если кто-то из бойцов в последний момент снимется с поединка.

"Я чувствовал себя обесцененным из-за всего, что произошло. Я знаю, какой я спортсмен и чего я добился. Я не критикую UFC, но у меня всегда была эта мечта, я упорно боролся за нее, удерживая сброшенный вес и тренируясь, надеясь на получение боя. Но это уже чересчур. У меня есть семья, двое детей, дом, и на все это нужны средства, а деньги не падают с неба", - говорил он.

В итоге Рамос настоял, чтобы UFC освободили его от контракта. И в американском промоушене решили пойти навстречу опытному бразильцу. После того как Дави стал свободным агентом, он практически сразу подписал контракт с АСА.

Теперь Дави готовится к возвращению в октагон спустя почти два года. Ранее он никогда не выступал в России и не бился со спортсменами из Казахстана. Будет интересно посмотреть, сможет ли Рамос навязать геймплан неуступчивому и очень крепкому Резникову, базой которого является борьба.

Что касается Артема, то он и сам давненько не выступал, аж с сентября 2020-го. У него были как проблемы со здоровьем, так и конфликтные ситуации с руководством лиги. В итоге все противоречия остались позади, и сейчас Резников сосредоточен на выступлении в гран-при АСА.

Отметим, что 30-летний казахстанец идет на серии из восьми побед подряд. Ранее с бразильскими файтерами в клетке он не встречался.

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Фото: UFC©️

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