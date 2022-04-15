 wQ5VLKshqy5MkWT6r6XHhGJEBZvIyA65MmGZHjqS
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Автор:

Требовал уволить из UFC. Что нужно знать о сопернике казахстанца в борьбе за миллион долларов

Требовал уволить из UFC. Что нужно знать о сопернике казахстанца в борьбе за миллион долларов
©UFC
Новости спорта Единоборства MMA

17 июня в Сочи пройдет 140-й турнир лиги Absolute Championship Akhmat (ACA), в рамках которого состоится третий четвертьфинал гран-при легкого веса. Казахстанский файтер Артем Резников (22-6) померяется силами с бразильцем Дави Рамосом (10-4), известным по выступлениям в UFC. Подробнее о сопернике казахстанца - в материале корреспондента Vesti.kz.

Гран-при АСА в легком весе будет состоять из противостояния восьми бойцов, которые поборются за главный приз - миллион долларов. Первый четвертьфинал прошел еще в конце марта, когда россиянин Юсуф Раисов (19-2) единогласным решением победил бразильца Хакрана Диаса (26-8-1).

21 мая, на 139-м турнире промоушена, состоится второй четвертьфинал - между россиянином Эдуардом Вартаняном (22-4) и экс-бойцом UFC из США Луисом Пеньей (9-3). Теперь стало известно, что в июне Резников сойдется с Рамосом. Четвертая пара на сегодняшний день все еще неизвестна, но ранее сообщалось, что одним из участников будет россиянин Али Багов (32-10).

Рамосу 35 лет, и он известен не только как экс-боец UFC, но и как очень крутой грэпплер и джитсер. Он побеждал на различных крупных турнирах по грэпплингу, а в бразильском джиу-джитсу добрался до уровня черного пояса и третьего дана.

За свою карьеру в ММА он одержал десять побед, семь из которых - сабмишенами. Это еще раз подчеркивает опасность Дави в партере. Особенно опасными у Рамоса считаются удушения сзади - этим приемом он заставил сдаться трех оппонентов. За 12-летнюю карьеру в ММА бразилец проиграл четыре раза, но ни разу не был финиширован.

В профессионалах он дебютировал с четырех досрочных побед, а первое поражение потерпел в 2014-м в дебюте на турнире Bellator. Тогда он уступил Дэвиду Рикелсу из США. В марте 2017-го Рамос попал в UFC, выйдя на замену на коротком уведомлении против своего соотечественника Сержио Мораеса. В итоге Дави проиграл единогласным решением.

В течение следующих двух лет Рамос одержал четыре победы подряд, вследствие чего получил достаточно громкий бой с россиянином Исламом Махачевым на 242-м номерном турнире. Но навязать сопротивление другу Хабиба Нурмагомедова бразилец не сумел, проиграв единогласным решением. Махачев оказался на голову выше как в борьбе, так и в стойке.

В июле 2020 года Рамос провел свой последний бой к текущему моменту. Тогда он единогласным решением уступил другому проспекту легкого веса Арману Царукяну, чьим менеджером является казахстанец Саят Абдрахманов.

Требовал уволить из UFC. Что нужно знать о сопернике казахстанца в борьбе за миллион долларов. Фото 1

Контракт Рамоса с UFC все еще действовал, но как рассказал впоследствии сам боец, организация не давала ему соперников. Хотя он был не прочь драться в любой весовой категории, помимо легкой, - в полусредней или средней. Но матчмейкеры не обращали внимание на готовность Дави.

В интервью MMA Fighting он признался, что ездил в США за свои деньги, чтобы держать себя в форме и быть готовым выйти на замену, если кто-то из бойцов в последний момент снимется с поединка. 

"Я чувствовал себя обесцененным из-за всего, что произошло. Я знаю, какой я спортсмен и чего я добился. Я не критикую UFC, но у меня всегда была эта мечта, я упорно боролся за нее, удерживая сброшенный вес и тренируясь, надеясь на получение боя. Но это уже чересчур. У меня есть семья, двое детей, дом, и на все это нужны средства, а деньги не падают с неба", - говорил он.

В итоге Рамос настоял, чтобы UFC освободили его от контракта. И в американском промоушене решили пойти навстречу опытному бразильцу. После того как Дави стал свободным агентом, он практически сразу подписал контракт с АСА.

Теперь Дави готовится к возвращению в октагон спустя почти два года. Ранее он никогда не выступал в России и не бился со спортсменами из Казахстана. Будет интересно посмотреть, сможет ли Рамос навязать геймплан неуступчивому и очень крепкому Резникову, базой которого является борьба. 

Что касается Артема, то он и сам давненько не выступал, аж с сентября 2020-го. У него были как проблемы со здоровьем, так и конфликтные ситуации с руководством лиги. В итоге все противоречия остались позади, и сейчас Резников сосредоточен на выступлении в гран-при АСА.

Отметим, что 30-летний казахстанец идет на серии из восьми побед подряд. Ранее с бразильскими файтерами в клетке он не встречался.

Также мы подготовили материал о следующем сопернике Дамира Исмагулова в UFC.

Фото: UFC©️

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Резников Артем Казахстан Бразилия Россия Нурмагомедов Хабиб Абдрахманов Саят

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:17
MMA
Казахстанские звезды ММА выступят в июне: три боя в UFC, гран-при АСА и титульник в лиге Хабиба Казахстанские звезды ММА выступят в июне: три боя в UFC, гран-при АСА и титульник в лиге Хабиба
Сегодня , 10:30
MMA
Требовал уволить из UFC. Что нужно знать о сопернике казахстанца в борьбе за миллион долларов Требовал уволить из UFC. Что нужно знать о сопернике казахстанца в борьбе за миллион долларов
Сегодня , 07:30
MMA
Опасный нокаутер и друг Чимаева. Чем известен следующий соперник Исмагулова в UFC Опасный нокаутер и друг Чимаева. Чем известен следующий соперник Исмагулова в UFC
Вчера , 21:06
MMA
Куат Хамитов обратился к казахстанскому бойцу UFC Куат Хамитов обратился к казахстанскому бойцу UFC
Вчера , 20:22
MMA
Казахстанец Артем Резников получил бой против экс-бойца UFC Казахстанец Артем Резников получил бой против экс-бойца UFC
Вчера , 17:40
MMA
В UFC подерутся два бывших соперника Жалгаса Жумагулова В UFC подерутся два бывших соперника Жалгаса Жумагулова
Вчера , 16:36
MMA
Американский боец раскритиковал главу UFC за поддержку Яна Американский боец раскритиковал главу UFC за поддержку Яна
Вчера , 12:46
MMA
Риск смертной казни. Как экс-чемпион UFC попал в тюрьму из-за педофила Риск смертной казни. Как экс-чемпион UFC попал в тюрьму из-за педофила
Вчера , 09:01
MMA
Станет для него "адом", или почему бой с Рахмоновым - приговор для Нила Мэгни Станет для него "адом", или почему бой с Рахмоновым - приговор для Нила Мэгни
13 апреля, 12:45
MMA
Шавкат Рахмонов узнал соперника и дату по следующему бою в UFC Шавкат Рахмонов узнал соперника и дату по следующему бою в UFC
13 апреля, 11:11
MMA
Почему 15-е место в рейтинге UFC - лишь формальность для казахстанца Шавката Рахмонова Почему 15-е место в рейтинге UFC - лишь формальность для казахстанца Шавката Рахмонова
13 апреля, 09:56
MMA
Казахстанский боец отреагировал на выход "Реала" в полуфинал Лиги чемпионов Казахстанский боец отреагировал на выход "Реала" в полуфинал Лиги чемпионов
12 апреля, 14:23
MMA
Чимаев взлетел в рейтинге UFC и оторвался от Рахмонова Чимаев взлетел в рейтинге UFC и оторвался от Рахмонова
12 апреля, 12:42
MMA
Ринг-герл года восхитила фанатов горячим фото в купальнике Ринг-герл года восхитила фанатов горячим фото в купальнике
12 апреля, 08:30
MMA
Три перспективных казахстанца, которые могут попасть в UFC Три перспективных казахстанца, которые могут попасть в UFC
11 апреля, 14:33
MMA
"Пусть дойдет до меня". Чимаев высказался об оскорблении Рахмонова "Пусть дойдет до меня". Чимаев высказался об оскорблении Рахмонова
11 апреля, 11:42
MMA
Стал заложником хайпа. Почему самая громкая победа в карьере обернулась против Чимаева Стал заложником хайпа. Почему самая громкая победа в карьере обернулась против Чимаева
11 апреля, 10:55
MMA
Чимаев за один бой пропустил больше, чем за всю карьеру в UFC Чимаев за один бой пропустил больше, чем за всю карьеру в UFC
11 апреля, 10:14
MMA
"Рахмонов побьет Чимаева". Фанаты ММА уверены в превосходстве "Номада" над "Борзом" "Рахмонов побьет Чимаева". Фанаты ММА уверены в превосходстве "Номада" над "Борзом"
11 апреля, 08:12
MMA
Казахстанский менеджер Яна выступил с заявлением после поражения в титульном реванше Казахстанский менеджер Яна выступил с заявлением после поражения в титульном реванше
10 апреля, 14:55
MMA
Чемпион UFC разобрал победу над Яном в реванше и выбрал следующего соперника Чемпион UFC разобрал победу над Яном в реванше и выбрал следующего соперника
10 апреля, 14:01
MMA
"Какой бой они закатили!". Как другие файтеры отреагировали на победу Чимаева над Бернсом "Какой бой они закатили!". Как другие файтеры отреагировали на победу Чимаева над Бернсом
10 апреля, 12:29
MMA
Президент UFC раскритиковал судейство в титульном реванше Президент UFC раскритиковал судейство в титульном реванше
10 апреля, 11:36
MMA
Главный бой на UFC 273 завершился нокаутом Главный бой на UFC 273 завершился нокаутом
10 апреля, 11:13
MMA
"Вы меня обокрали". Петр Ян сделал заявление о поражении в реванше на UFC 273 "Вы меня обокрали". Петр Ян сделал заявление о поражении в реванше на UFC 273
10 апреля, 10:51
MMA
Петр Ян потерпел поражение в титульном реванше на UFC 273 Петр Ян потерпел поражение в титульном реванше на UFC 273
10 апреля, 10:32
MMA
"Я окровавлен". Чимаев - о бое на UFC 273 "Я окровавлен". Чимаев - о бое на UFC 273
10 апреля, 09:59
MMA
Чимаев был близок к первому поражению, но выиграл решением на UFC 273 Чимаев был близок к первому поражению, но выиграл решением на UFC 273
9 апреля, 23:59
MMA
Куат Хамитов отреагировал на победу Геннадия Головкина над "суперчемпионом" Куат Хамитов отреагировал на победу Геннадия Головкина над "суперчемпионом"
9 апреля, 14:26
MMA
"Мы его размажем". С Петром Яном пообещали "поговорить" после боя "Мы его размажем". С Петром Яном пообещали "поговорить" после боя

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus