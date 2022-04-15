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Опасный нокаутер и друг Чимаева. Чем известен следующий соперник Исмагулова в UFC

Опасный нокаутер и друг Чимаева. Чем известен следующий соперник Исмагулова в UFC
©UFC
Новости спорта MMA UFC

Для шведского бойца грузинского происхождения Гурама Кутателадзе (12-2) июньский поединок с Дамиром Исмагуловым (23-1) станет вторым под эгидой UFC. Причем "Викинг" вернется в клетку после длительного перерыва, а два боя в прошлом году у него сорвались. Подробнее о следующем сопернике Исмагулова - в материале корреспондента Vesti.kz.

Легковесы выявят сильнейшего на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США), который состоится 19 июня. Для 30-летнего Кутателадзе это будет первый бой с октября 2020 года, а 31-летний Исмагулов в последний раз бился в мае 2021-го.

В UFC оба файтера не проигрывали. Дамир все четыре боя выиграл решением судей, а Гурам дебютировал в промоушене, нанеся первое поражение в карьере поляка Матеуша Гамрота (20-1-0-1). Но многие посчитали, что в том противостоянии, завершившемся раздельным решением, Кутателадзе не заслужил победы.

Во-первых, Гамрот перебил оппонента как по общему количеству ударов - 69:43, так и по акцентированным попаданиям - 52:37. Кроме того, Матеуш совершил пять тейкдаунов, в то время как у Гурама их не было вообще. Шведский боец не контролировал противника, а вот Гамрот был в выигрышном положении больше трех минут. 

Единственное, в чем Кутателадзе оказался лучше - это нокдаун, оформленный во второй пятиминутке. Гамроту отправить соперника на канвас так и не удалось. Но многие по сей день припоминают, что Матеуша в тот вечер засудили, и два из трех раундов он должен был выиграть. 

Опасный нокаутер и друг Чимаева. Чем известен следующий соперник Исмагулова в UFC. Фото 1

В прошлом году у Гурама дважды планировался бой с Доном Мэджем (10-3-1), но оба раза именно шведский спортсмен снимался с поединка из-за травм. Это было в марте и июле. В итоге Мэдж больше в UFC не дрался, несмотря на рекорд 2-0 в промоушене, и уже перешел в лигу PFL.

Кутателадзе родился в Грузии, но затем с семьей переехал в Швецию. Тренироваться он начал в известном зале Allstars Gym Sweden, который является вторым домом для Александра Густафссона, Хамзата Чимаева и многих других известных бойцов. Да и вообще, с Чимаевым Гурама связывает крепкая дружба.

Известно, что Кутателадзе активно выступал в кикбоксинге, и провел около ста поединков. В 2010 году он дебютировал в профессиональном ММА, и в первых трех боях он победил досрочно. Но после этого была серия неудач.

В 2014-м в Швеции он проиграл решением будущему бойцу UFC Оливеру Энкампу, а спустя год уступил сабмишеном в первом раунде поляку Павлу Килеку. По сей день это единственные поражения в официальных боях Гурама по правилам ММА.

Сейчас победная серия Кутателадзе растянулась уже на девять поединков. Он бился на турнирах в Швеции, Австрии, а затем выступал в азиатском промоушене Brave CF, где также становился звездой его друг Чимаев. В этой лиге Гурам одержал две победы, а в октябре 2020-го он на коротком уведомлении дебютировал в UFC с сенсационного результата.

Изначально соперником Гамрота должен был стать россиянин Магомед Мустафаев. Но в итоге он выбыл из строя, и менее чем за две недели до турнира Кутателадзе принял предложение выйти на замену на коротком уведомлении. Так Гурам попал в UFC.

Всего на счету Кутателадзе 12 победных боев. Семь из них он завершил нокаутами, а еще один - сабмишеном. С бойцами из Казахстана он ранее не бился. А вот Дамир, напротив, дважды дрался с грузинским файтером Раулом Тутараули (28-6) на турнирах М-1 Global.

В 2016-м Исмагулов нанес Раулу поражение техническим нокаутом, и до сих пор оно является единственным для грузинского бойца (в остальных случаях - либо сабмишен, либо решение). В 2018-м спортсмены провели реванш, в котором Дамир одержал победу единогласным решением.

Опасный нокаутер и друг Чимаева. Чем известен следующий соперник Исмагулова в UFC. Фото 2

Любопытно, что для Кутателадзе это будет первый опыт выступлений на территории США. Что касается Исмагулова, идущего на серии из 18 побед кряду, то он проведет второй бой подряд в Лас-Вегасе. В мае прошлого года Дамир решением победил Рафаэля Алвеса (20-10) там же.

Напомним, что ранее к Исмагулову обратился другой казахстанский боец Куат Хамитов.

Фото: UFC, M-1 Global

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Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Казахстан Россия Грузия Чимаев Хамзат Швеция США Лас-Вегас

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