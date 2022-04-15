Опасный нокаутер и друг Чимаева. Чем известен следующий соперник Исмагулова в UFC

Для шведского бойца грузинского происхождения Гурама Кутателадзе (12-2) июньский поединок с Дамиром Исмагуловым (23-1) станет вторым под эгидой UFC. Причем "Викинг" вернется в клетку после длительного перерыва, а два боя в прошлом году у него сорвались. Подробнее о следующем сопернике Исмагулова - в материале корреспондента Vesti.kz.

Легковесы выявят сильнейшего на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США), который состоится 19 июня. Для 30-летнего Кутателадзе это будет первый бой с октября 2020 года, а 31-летний Исмагулов в последний раз бился в мае 2021-го.

В UFC оба файтера не проигрывали. Дамир все четыре боя выиграл решением судей, а Гурам дебютировал в промоушене, нанеся первое поражение в карьере поляка Матеуша Гамрота (20-1-0-1). Но многие посчитали, что в том противостоянии, завершившемся раздельным решением, Кутателадзе не заслужил победы.

Во-первых, Гамрот перебил оппонента как по общему количеству ударов - 69:43, так и по акцентированным попаданиям - 52:37. Кроме того, Матеуш совершил пять тейкдаунов, в то время как у Гурама их не было вообще. Шведский боец не контролировал противника, а вот Гамрот был в выигрышном положении больше трех минут.

Единственное, в чем Кутателадзе оказался лучше - это нокдаун, оформленный во второй пятиминутке. Гамроту отправить соперника на канвас так и не удалось. Но многие по сей день припоминают, что Матеуша в тот вечер засудили, и два из трех раундов он должен был выиграть.

В прошлом году у Гурама дважды планировался бой с Доном Мэджем (10-3-1), но оба раза именно шведский спортсмен снимался с поединка из-за травм. Это было в марте и июле. В итоге Мэдж больше в UFC не дрался, несмотря на рекорд 2-0 в промоушене, и уже перешел в лигу PFL.

Кутателадзе родился в Грузии, но затем с семьей переехал в Швецию. Тренироваться он начал в известном зале Allstars Gym Sweden, который является вторым домом для Александра Густафссона, Хамзата Чимаева и многих других известных бойцов. Да и вообще, с Чимаевым Гурама связывает крепкая дружба.

Известно, что Кутателадзе активно выступал в кикбоксинге, и провел около ста поединков. В 2010 году он дебютировал в профессиональном ММА, и в первых трех боях он победил досрочно. Но после этого была серия неудач.

В 2014-м в Швеции он проиграл решением будущему бойцу UFC Оливеру Энкампу, а спустя год уступил сабмишеном в первом раунде поляку Павлу Килеку. По сей день это единственные поражения в официальных боях Гурама по правилам ММА.

Сейчас победная серия Кутателадзе растянулась уже на девять поединков. Он бился на турнирах в Швеции, Австрии, а затем выступал в азиатском промоушене Brave CF, где также становился звездой его друг Чимаев. В этой лиге Гурам одержал две победы, а в октябре 2020-го он на коротком уведомлении дебютировал в UFC с сенсационного результата.

Изначально соперником Гамрота должен был стать россиянин Магомед Мустафаев. Но в итоге он выбыл из строя, и менее чем за две недели до турнира Кутателадзе принял предложение выйти на замену на коротком уведомлении. Так Гурам попал в UFC.

Всего на счету Кутателадзе 12 победных боев. Семь из них он завершил нокаутами, а еще один - сабмишеном. С бойцами из Казахстана он ранее не бился. А вот Дамир, напротив, дважды дрался с грузинским файтером Раулом Тутараули (28-6) на турнирах М-1 Global.

В 2016-м Исмагулов нанес Раулу поражение техническим нокаутом, и до сих пор оно является единственным для грузинского бойца (в остальных случаях - либо сабмишен, либо решение). В 2018-м спортсмены провели реванш, в котором Дамир одержал победу единогласным решением.

Любопытно, что для Кутателадзе это будет первый опыт выступлений на территории США. Что касается Исмагулова, идущего на серии из 18 побед кряду, то он проведет второй бой подряд в Лас-Вегасе. В мае прошлого года Дамир решением победил Рафаэля Алвеса (20-10) там же.

Напомним, что ранее к Исмагулову обратился другой казахстанский боец Куат Хамитов.

Фото: UFC, M-1 Global

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