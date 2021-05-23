Побывал в нокдауне, но победил. Исмагулов разобрался с дерзким дебютантом из Бразилии

Димаш Тулегенов

Казахский боец из России Дамир Исмагулов (20-1) одержал четвертую победу в UFC. На турнире UFC Vegas 27 в Лас-Вегасе (Невада, США) 30-летний файтер из Оренбурга нанес поражение дебютанту промоушена из Бразилии Рафаэлю Алвесу (19-10), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в легком весе завершилась победой Дамира единогласным решением судей - 29:28. В самом начале боя Алвесу удалось потрясти Исмагулова, отправив его в нокдаун. Но в итоге Дамир не только выдержал эту атаку, но и забрал первый раунд, контролируя оппонента в гарде и разбивая его ударами. Во втором раунде уже сам Исмагулов отправил бразильца в нокдаун, показав преимущество и в стойке, и в борьбе. В третьей пятиминутке Алвес пошел ва-банк, но и это ему не помогло.

Исмагулов добыл свою четвертую викторию в четырех поединках под эгидой UFC. Отметим, что это было первое выступление Дамира с конца августа 2019 года. Больше полутора лет боец пропустил из-за травмы.

Эта победа стала двадцатой в профессиональной карьере спортсмена. Свое единственное поражение Исмагулов потерпел еще в сентябре 2015 года. Что же касается 30-летнего Алвеса, то у него прервалась серия из пяти побед подряд. Эта неудача стала десятой в карьере спортсмена.

Напомним, что после анонсирования боя между Исмагуловым и Алвесом бразилец опубликовал в соцсетях провокационное видео, на которое жестко отреагировал казахский файтер. Дамир заявил, что "теперь это дело чести".

Отметим, что на этом же турнире выступит другой этнический казах - представитель Китая Сайран Нурданбек (19-6). Его поединок начнется ориентировочно в 03:00.

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