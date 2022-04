Дамир Исмагулов получил соперника и дату следующего боя в UFC

Стали известны соперник и дата следующего боя казахстанского бойца UFC Дамира Исмагулова (23-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником будет шведский легковес грузинского происхождения Гурам Кутателадзе. Их поединок состоится на турнире UFC Fight Night, который пройдет 19 июня.

Напомним, Исмагулов не выходил в клетку почти год. Свой последний бой он провел в мае 2021-го, победив единогласным решением судей Рафаэля Алвеса (20-10) из Бразилии.

Кутателадзе последний бой провел в октябре 2020 года на турнире UFC Fight Night 180, выиграв у Матеуша Гэмрота раздельным решением судей. Всего на счету Кутателадзе 12 побед и два поражения.

