"Бешикташ" согласился продать Зайнутдинова: известны сумма и покупатель

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Сегодня 07:40
©ФК "Бешикташ"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов близок к возвращению в российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

По информации Haber Kartali, "Бешикташ" достиг соглашения с "Зенитом" о трансфере Зайнутдинова. Также в санкт-петеребургский клуб перейдет и Жедсон Фернандеш.

Сумма сделки за двух игроков оценивается в 24 миллиона евро (11,6 миллиарда тенге). Соглашение также включает в себя бонусные положения.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

25-летний Фернандеш в минувшем сезоне сыграл за "Бешикташ" 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона-2026/27

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Зенит Премьер-лига России Футбольные трансферы Футбол

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