"Бешикташ" согласился продать Зайнутдинова: известны сумма и покупатель

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов близок к возвращению в российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

По информации Haber Kartali, "Бешикташ" достиг соглашения с "Зенитом" о трансфере Зайнутдинова. Также в санкт-петеребургский клуб перейдет и Жедсон Фернандеш.

Сумма сделки за двух игроков оценивается в 24 миллиона евро (11,6 миллиарда тенге). Соглашение также включает в себя бонусные положения.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

25-летний Фернандеш в минувшем сезоне сыграл за "Бешикташ" 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона-2026/27

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

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