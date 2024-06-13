Не проканало? Названа сумма трансфера Зайнутдинова в "Зенит"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в российском "Зените", сообщают Vesti.kz.

По информации Sabah, санкт-петербургский клуб согласовал сумму трансфера Зайнутдинова. Вместе с ним из "Бешикташа" перейдет и Жедсон Фернандеш.

Отмечается, что трансфер обоих игроков обойдется "Зениту" в 23,5 миллиона евро, из которых 17+2 миллиона евро заплатят за Жедсона, а 4,5 миллиона - за Зайнутдинова.

Хотя ранее сообщалось, что "Зенит" предлагал 25 миллионов евро за Бахтиера, и только пять миллионов - за португальца. Однако позже эту схему раскрыли, история в итоге привела к скандалу в Турции.

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона-2026/27.

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

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