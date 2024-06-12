25 миллионов за Зайнутдинова: есть объяснение космическому трансферу

Появились подробности вероятного трансфера полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова в "Зенит", сообщают Vesti.kz.

Ранее Depar Sports, сообщил, что за переход Зайнутдинова и португальского полузащитника Жедсона Фернандеша "Зенит" готов предложить 30 миллионов евро. При этом, источник утверждает, что 25 миллионов евро предложено именно за полузащитника сборной Казахстана. Соответственно пять миллионов предложено за португальского футболиста. 50 процентов от суммы его трансфера (2,5 миллиона) должна получить "Бенфика". Примечательно, что Transfermarkt оценивает казахстанца в пять миллионов, а португальца в 15.

По информации телеграм-канала "Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа", ссылающегося на Digi Sports ошибки в суммах за трансфер нет. Все дело в желании "Бешикташа" намеренно снизить откупные за португальца, чтобы "Бенфика" получала меньше за его переход.

"Зенит" и "Бешикташ" могут пойти на хитрость - чтобы туркам не выплачивать 50 процентов "Бенфике" с трансферной стоимости Фернандеша, турецкий клуб может продать СБГ (Сине-бело-голубым) Зайнутдинова за 25 миллионов евро, а трансфер португальского хавбека оформить за пять миллионов. Таким образом, "Бенфика" получит лишь 2,5 миллиона от полагающихся им процентов с будущего перехода игрока".

По информации португальского портала Record.pt турецкий клуб намерен продать Жедсона не менее чем за 20 миллионов евро. Десять миллионов или 50 процентов от этой суммы должна получить "Бенфика".

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

В России Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.