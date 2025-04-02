Полузащитник мадридского "Реала" англичанин Джуд Беллингем высказался о своем будущем в "королевском клубе", передают Vesti.kz.

21-летний хавбек проводит лишь второй полноценный сезон в испанском гранде, однако он уже успел стать одним из лидеров команды и важной тактической частью футбола итальянца Карло Анчелотти.

Беллингем считает свой нынешний коллектив идеальным и намерен остаться на долгий срок в стане "сливочных", обозначив сроки возможного ухода.

"Реал" - идеальный клуб для меня. Я счастлив в Мадриде и думаю, что следующие 10 или 15 лет буду играть в белой форме", - цитирует слова Джуда инсайдер Фабрицио Романо.





Напомним, что англичанин присоединился к мадридцам в июле 2023 года, перейдя из дортмундской "Боруссии" за 113 миллионов евро. В текущей кампании он провел 40 матчей, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. На данный момент Беллингем оценивается в 180 миллионов евро.

Ранее "Реал" устроил триллер с 8 голами за финал Кубка Испании. Также стало известно, что "сливочные" готовы заменить Винисиуса.

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