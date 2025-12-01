Зидан стал единственным кандидатом на пост тренера европейского гранда

Будущее баскского тренера Хаби Алонсо в мадридском "Реале" висит на волоске, и клуб уже определил возможного преемника, передают Vesti.kz.
По информации испанских инсайдеров, как сообщает The Touchline, ближайшие матчи станут решающими для новоиспечённого рулевого "сливочных". Если руководство "королевской команды" примет решение об отставке, приоритетным — и фактически единственным — кандидатом на замену станет Зинедин Зидан.
Источники, близкие к клубу, отмечают, что президент "сливочных" видит только француза в роли потенциального спасателя проекта.Конфликтные сигналы внутри команды
Ранее СМИ сообщали, что часть ключевых футболистов недовольна отдельными методами Алонсо, что негативно отражается на атмосфере в раздевалке и подрывает авторитет тренера. На фоне растущего напряжения имя Зидана всё чаще звучит в обсуждениях о возможных перестановках на тренерском мостике.Минувшие достижения и планы Зидана
Зинедин Зидан остаётся одной из самых ярких фигур в истории "Реала": именно он привёл клуб к трём подряд победам в Лиге чемпионов. Его второй цикл работы завершился летом 2021 года, после чего специалист не возглавлял ни один клуб, несмотря на регулярные контакты с ведущими командами Европы.
При этом ранее сообщалось, что наиболее вероятным вариантом для Зидана может стать работа в сборной Франции после ЧМ-2026, где он рассматривается как преемник Дидье Дешама. Однако нынешняя ситуация в мадридском гранде способна ускорить возвращение легенды на пост тренера.
