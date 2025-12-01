Зидан стал единственным кандидатом на пост тренера европейского гранда

Испания
Будущее баскского тренера Хаби Алонсо в мадридском "Реале" висит на волоске, и клуб уже определил возможного преемника, передают Vesti.kz.

Зидан — главный и единственный вариант руководства

По информации испанских инсайдеров, как сообщает The Touchline, ближайшие матчи станут решающими для новоиспечённого рулевого "сливочных". Если руководство "королевской команды" примет решение об отставке, приоритетным — и фактически единственным — кандидатом на замену станет Зинедин Зидан.

Источники, близкие к клубу, отмечают, что президент "сливочных" видит только француза в роли потенциального спасателя проекта.

Конфликтные сигналы внутри команды

Ранее СМИ сообщали, что часть ключевых футболистов недовольна отдельными методами Алонсо, что негативно отражается на атмосфере в раздевалке и подрывает авторитет тренера. На фоне растущего напряжения имя Зидана всё чаще звучит в обсуждениях о возможных перестановках на тренерском мостике.

Минувшие достижения и планы Зидана

Зинедин Зидан остаётся одной из самых ярких фигур в истории "Реала": именно он привёл клуб к трём подряд победам в Лиге чемпионов. Его второй цикл работы завершился летом 2021 года, после чего специалист не возглавлял ни один клуб, несмотря на регулярные контакты с ведущими командами Европы.

При этом ранее сообщалось, что наиболее вероятным вариантом для Зидана может стать работа в сборной Франции после ЧМ-2026, где он рассматривается как преемник Дидье Дешама. Однако нынешняя ситуация в мадридском гранде способна ускорить возвращение легенды на пост тренера.

