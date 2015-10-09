Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Зидан готов возглавить "Реал", но при одном жестком условии

Руководство "Реала" не уверено, что Хаби Алонсо сможет удержаться на своем посту, передают Vesti.kz.  

Тренер поставил ультиматум из-за Винисиуса

Команда погрузилась в затяжной спад, и в клубе уже начали просчитывать варианты на случай его увольнения.

По данным El Nacional, в коротком списке возможных преемников вновь появилось имя Зинедина Зидана. Француз, который дважды приводил "Реал" к победе в Лиге чемпионов, готов рассмотреть предложение, но с одним жестким условием – он не намерен работать в одной команде с Винисиусом Жуниором.

Зидан, как пишет источник, не видит в Винисиусе игрока своего стиля и считает непредсказуемость форварда вредной для структуры игры. Поэтому тренер дал понять, что разговор возможен только в случае, если "Реал" будет готов выставить бразильца на трансфер.

Винисиус стремительно теряет статус в "Реале"

Ситуация вокруг самого Винисиуса тоже далека от стабильной. С приходом Хаби Алонсо он лишился статуса неприкасаемого игрока и все чаще начинает матчи скамейке. В нынешнем сезоне у него 5 голов и 4 ассиста в 17 встречах – цифры, которые не убеждают тренера вернуть ему прежнюю роль.

В "Реале" определили дату возможного увольнения Хаби Алонсо

Напомним, что если Алонсо покинет клуб, а Зидан все таки  отвергнет предложение, у "Реала" уже есть запасной вариант.

