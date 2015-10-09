Зидан готов возглавить "Реал", но при одном жестком условии

Руководство "Реала" не уверено, что Хаби Алонсо сможет удержаться на своем посту, передают Vesti.kz.

Тренер поставил ультиматум из-за Винисиуса

Команда погрузилась в затяжной спад, и в клубе уже начали просчитывать варианты на случай его увольнения.

По данным El Nacional, в коротком списке возможных преемников вновь появилось имя Зинедина Зидана. Француз, который дважды приводил "Реал" к победе в Лиге чемпионов, готов рассмотреть предложение, но с одним жестким условием – он не намерен работать в одной команде с Винисиусом Жуниором.

Зидан, как пишет источник, не видит в Винисиусе игрока своего стиля и считает непредсказуемость форварда вредной для структуры игры. Поэтому тренер дал понять, что разговор возможен только в случае, если "Реал" будет готов выставить бразильца на трансфер.

Винисиус стремительно теряет статус в "Реале"

Ситуация вокруг самого Винисиуса тоже далека от стабильной. С приходом Хаби Алонсо он лишился статуса неприкасаемого игрока и все чаще начинает матчи скамейке. В нынешнем сезоне у него 5 голов и 4 ассиста в 17 встречах – цифры, которые не убеждают тренера вернуть ему прежнюю роль.

В "Реале" определили дату возможного увольнения Хаби Алонсо

Напомним, что если Алонсо покинет клуб, а Зидан все таки отвергнет предложение, у "Реала" уже есть запасной вариант.