В "Реале" определили дату возможного увольнения Хаби Алонсо

Руководство "Реала" уже приняло решение по будущему Хаби Алонсо, и судьба тренера теперь зависит лишь от одного матча, передают Vesti.kz.

По информации Radio Marca, терпение клуба практически исчерпано: серия слабых результатов, растущее напряжение в раздевалке и откровенно блеклая игра команды сделали позицию баскского специалиста крайне шаткой.

Как утверждает источник, поездка в Грецию может стать для Алонсо последней в статусе наставника "Реала".

Если мадридцы не выиграют у "Олимпиакоса" в ближайшем матче Лиги чемпионов, контракт с тренером будет расторгнут немедленно.

Решение, по данным источника, уже оформлено – в клубе считают, что любая осечка станет окончательным подтверждением того, что проект с Алонсо зашел в тупик.

Напомним, что "Реал" уже нашел замену на случай ухода Алонсо, и это не Зидан.