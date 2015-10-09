Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
В "Реале" определили дату возможного увольнения Хаби Алонсо

Руководство "Реала" уже приняло решение по будущему Хаби Алонсо, и судьба тренера теперь зависит лишь от одного матча, передают Vesti.kz

По информации Radio Marca, терпение клуба практически исчерпано: серия слабых результатов, растущее напряжение в раздевалке и откровенно блеклая игра команды сделали позицию баскского специалиста крайне шаткой.

Как утверждает источник, поездка в Грецию может стать для Алонсо последней в статусе наставника "Реала". 

Если мадридцы не выиграют у "Олимпиакоса" в ближайшем матче Лиги чемпионов, контракт с тренером будет расторгнут немедленно.

Решение, по данным источника, уже оформлено – в клубе считают, что любая осечка станет окончательным подтверждением того, что проект с Алонсо зашел в тупик.

Четыре звезды "Реала" недовольны работой Хаби Алонсо: известны их имена

Напомним, что "Реал" уже нашел замену на случай ухода Алонсо, и это не Зидан.

Лига чемпионов 2025/26   •   Греция, Пирей   •   Общий этап, мужчины
27 ноября 01:00   •   не начат
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Олимпиакос
Ничья
Реал М
Проголосовало 7 человек

Живи спортом!