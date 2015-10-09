Четыре звезды "Реала" недовольны работой Хаби Алонсо: известны их имена

В мадридском "Реала" нарастает недовольство методами работы главного тренера Хаби Алонсо. Против испанского специалиста выступили четыре лидера "королевского клуба", сообщают Vesti.kz.

По информации Cadena SER и Fichajes, это Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Родриго.

Первым своё недовольство работой Алонсо высказал Винисиус. Бразильский нападающий считает, что тактическая система Алонсо изолировала его и не позволила полностью раскрыть свой потенциал. Он считает, именно неверная тактика стала причиной того, что ему не удалось забить в последних 10 матчах.

Беллингем также недоволен нынешним тактическим подходом. Хавбек не нашёл своего места в системе Алонсо, и, хотя он и демонстрирует проблески своего мастерства, не верит, что тренер выжимает максимум из его возможностей. Британец и его семья напрямую донесли эти опасения до совета директоров "Реала".

Родриго, не забивший ни одного гола в последних 26 официальных матчах, считает, что проблема скорее в системе, чем в нём самом. Отдав всего две голевые передачи за 416 минут, бразилец считает, что нынешний стиль игры не позволяет ему свободно перемещаться по флангам и менять позиции.

Вальверде, в свою очередь, желает играть в линии полузащиты, однако Алонсо не видит в нём центрального полузащитника и предпочитает ставить футболиста на позицию правого защитника.

По мнению игроков, Алонсо был слишком жёстким, необщительным и неопытным, чтобы руководить раздевалкой, столь богатой на индивидуальности, как "Реал". В трёх последних матчах "сливочные" не одержали ни одной победы. Если кризис продолжится, "Реал" рискует потерять стабильность на решающем этапе сезона, а Алонсо - своё место.