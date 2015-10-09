Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Четыре звезды "Реала" недовольны работой Хаби Алонсо: известны их имена

В мадридском "Реала" нарастает недовольство методами работы главного тренера Хаби Алонсо. Против испанского специалиста выступили четыре лидера "королевского клуба", сообщают Vesti.kz.

По информации Cadena SER и Fichajes, это Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Родриго.

Первым своё недовольство работой Алонсо высказал Винисиус. Бразильский нападающий считает, что тактическая система Алонсо изолировала его и не позволила полностью раскрыть свой потенциал. Он считает, именно неверная тактика стала причиной того, что ему не удалось забить в последних 10 матчах.

Беллингем также недоволен нынешним тактическим подходом. Хавбек не нашёл своего места в системе Алонсо, и, хотя он и демонстрирует проблески своего мастерства, не верит, что тренер выжимает максимум из его возможностей. Британец и его семья напрямую донесли эти опасения до совета директоров "Реала".

Родриго, не забивший ни одного гола в последних 26 официальных матчах, считает, что проблема скорее в системе, чем в нём самом. Отдав всего две голевые передачи за 416 минут, бразилец считает, что нынешний стиль игры не позволяет ему свободно перемещаться по флангам и менять позиции.

Вальверде, в свою очередь, желает играть в линии полузащиты, однако Алонсо не видит в нём центрального полузащитника и предпочитает ставить футболиста на позицию правого защитника.

По мнению игроков, Алонсо был слишком жёстким, необщительным и неопытным, чтобы руководить раздевалкой, столь богатой на индивидуальности, как "Реал". В трёх последних матчах "сливочные" не одержали ни одной победы. Если кризис продолжится, "Реал" рискует потерять стабильность на решающем этапе сезона, а Алонсо - своё место.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17-16 21
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 13 5 1 7 19-21 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

