Винисиус отказал "Реалу" после конфликта с Модричем

Мадридский "Реал" и Винисиус Жуниор ведут переговоры о продлении контракта, передают Vesti.kz.

По информации Relevo, состоялся первый официальный контакт между сторонами, чтобы узнать намерения и пределы возможностей каждой из них. Попытка подготовить почву для лета, которое обещает быть насыщенным.

На этой первой встрече обсуждались цифры, хотя никакого соглашения достигнуто не было. "Реал" выложил на стол несколько цифр по зарплате, но представителей игрока они не устроили - хотят большего.

Отмечается, что идет обычное перетягивание каната в такого рода переговорах.

Нынешнее соглашение бразильца со "сливочными" рассчитано до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

Ранее у Винисиуса произошел конфликт с хорватским полузащитником Лукой Модричем.

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При этом стала известна реакция Винисиуса на предложение из Саудовской Аравии в миллиард евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 16 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.