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Азиада
Вчера 12:09
 

Казахстан выиграл третью медаль на Азиатских играх

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Казахстан выиграл третью медаль на Азиатских играх ©НОК РК, Нұрғали Жұмағазы

Казахстанский лыжник Константин Борцов  завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на зимних Азиатских играх, передают Vesti.kz

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Казахстанский лыжник Константин Борцов  завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на зимних Азиатских играх, передают Vesti.kz

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Победу одержал спортсмен из Китая Ван Сянь. Второе место занял Харуки Ямашита из Японии. Олжас Климин в итоговом протоколе расположился на пятой строчке.

Эта дисциплина появилась в программе Азиады с 2007 года: в 2011-м у Казахстана были серебро и бронза, а в 2017-м Алексей Полторанин выиграл золото, опередив Николая Чеботько.

Эта награда стала третьей в копилке сборной Казахстана. 

Ранее  Евгений Кошкин завоевал серебряную медаль на зимних Азиатских играх, заняв второе место по конькобежному спорту в забеге на 100 метров среди мужчин.

Кроме того, серебряными призерами на Азиаде стали казахстанские шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров. Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. 

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