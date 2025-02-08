Казахстан выиграл третью медаль на Азиатских играх

Казахстанский лыжник Константин Борцов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на зимних Азиатских играх, передают Vesti.kz.

Победу одержал спортсмен из Китая Ван Сянь. Второе место занял Харуки Ямашита из Японии. Олжас Климин в итоговом протоколе расположился на пятой строчке.

Эта дисциплина появилась в программе Азиады с 2007 года: в 2011-м у Казахстана были серебро и бронза, а в 2017-м Алексей Полторанин выиграл золото, опередив Николая Чеботько.

Эта награда стала третьей в копилке сборной Казахстана.

Ранее Евгений Кошкин завоевал серебряную медаль на зимних Азиатских играх, заняв второе место по конькобежному спорту в забеге на 100 метров среди мужчин.

Кроме того, серебряными призерами на Азиаде стали казахстанские шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров. Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале.

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