Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025

8 февраля в Харбине представители Казахстана стали обладателями первых медалей зимних Азиатских игр, передают Vesti.kz.

Серебряными призерами стали шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров.

Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. Победителями стали спортсмены из Южной Кореи, бронзовая награду у соперников из Японии.

В шаге от топ-3 остановились китайские спортсмены. Это был первый разыгранный комплект медалей на Азиаде-2025 в Харбине.

Азиатские игры в Харбине открыты: как выглядели спортсмены из Казахстана