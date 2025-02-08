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Азиада
Вчера 08:06
 

Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025

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Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025 ©пресс-служба НОК Казахстана, Сали Сабиров

8 февраля в Харбине представители Казахстана стали обладателями первых медалей зимних Азиатских игр, передают Vesti.kz

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8 февраля в Харбине представители Казахстана стали обладателями первых медалей зимних Азиатских игр, передают Vesti.kz

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Серебряными призерами стали шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров.

Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. Победителями стали спортсмены из Южной Кореи, бронзовая награду у соперников из Японии.

В шаге от топ-3 остановились китайские спортсмены. Это был первый разыгранный комплект медалей на Азиаде-2025 в Харбине.

Азиатские игры в Харбине открыты: как выглядели спортсмены из Казахстана

Азиатские игры шорт-трек Казахстан

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