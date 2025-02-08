Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
©пресс-служба НОК Казахстана, Сали Сабиров
8 февраля в Харбине представители Казахстана стали обладателями первых медалей зимних Азиатских игр, передают Vesti.kz.
8 февраля в Харбине представители Казахстана стали обладателями первых медалей зимних Азиатских игр, передают Vesti.kz.
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Серебряными призерами стали шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров.
Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. Победителями стали спортсмены из Южной Кореи, бронзовая награду у соперников из Японии.
В шаге от топ-3 остановились китайские спортсмены. Это был первый разыгранный комплект медалей на Азиаде-2025 в Харбине.
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