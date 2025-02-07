В Харбине (Китай) состоялось официальное открытие IX зимних Азиатских игр. Участие в нем приняли казахстанские спортсмены, а также корреспондент Vesti.kz.

Основным замыслом шоу-программы стала так называемая трансформация "экстремального холода" в "экстраординарную красоту". Сюжет символизировал путешествие из Харбина в другие регионы Китая, а затем в Азию - эмоциональная история о взрослении ребенка и о том, как реализовать мечты.

Харбин - город на северо-востоке Китая. Учитывая низкую температуру и повышенную влажность, организаторы решили сделать парад открытия в закрытом помещении. Например, парад зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году прошел под открытым небом.

Наши знаменосцы! Хоккеист Адиль Бекетаев и шорт-трекистка Ольга Тихонова перед началом церемонии.

А это уже они выводят команду с флагом страны в руках.

Кстати, Тихонова - единственная из представителей команды Казахстана по шорт-треку, кто принял участие в торжественном шоу. Сегодня утром она вместе с товарищами по сборной уже стартовала на Азиаде, успешно выйдя в финальные соревнования. У кого-то борьба за медали начнется уже завтра, а нарушать режим спортсменам нельзя.

У Казахстана - самое большое количество участников из всех стран Центральной Азии. Побороться за медали в Харбин прибыли 137 человек, они выступят в 10 из 11 видов спорта.

Основные цвета формы сборной Казахстана в этот раз - темно-синий и голубой. По замыслу дизайнеров они символизируют стабильность и стремление к новым вершинам. А белые элементы подчеркивают честность и олимпийский дух.

Неподдельные эмоции наших спортсменов!

Самому юному представителю Казахстана на Азиаде-2025 фристайлисту Асану Асылхану - 15 лет. А самый возрастной - ски-альпинист 41-летний Денис Власов.

Отметим, что предыдущая зимняя Азиада состоялась в 2017 году в Японии. Тогда Казахстан в общей сложности завоевал 32 медали. На этот раз участники Игр планируют предыдущее достижение обойти. А первые медали могут появиться уже завтра - в шорт-треке и конькобежном спорте.

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил Азиатские игры открытыми. От Казахстана атлетов прибыли поддержать президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин и министр туризма и спорта Ербол Мирзабосынов.

Главный режиссер шоу - Ша Сяолань. В 2022 году он работал в творческих группах Азиатских игр в Ханчжоу и Олимпийских игр в Пекине.

Фото: НОК РК, Сали Сабиров (1,2,3,4,7) и Нургали Жумагазы (5,6,8,9,10,11)