Казахстанец Денис Никиша, один из лидеров сборной по шорт-треку, подвел итоги соревновательного дня для своей команды на зимних Азиатских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz из Харбина.

Сегодня, 8 февраля, было завоевано серебро в командной эстафете, но на своей коронной дистанции на 500 метров он заработал удаление и остался без медали.

"Это, конечно, эмоциональное серебро. Я очень рад за нашу команду, что у нас получилось.

Мы знали, что будет борьба между китайской и корейской командами. Это всегда происходит, даже на чемпионатах мира, на кубках мира. У них очень высокая конкуренция между собой, не знаю, с чем это связано.

У нас была своя стратегия, у нас был план, чтобы сразу обогнать японскую команду. И дальше мы ждали момента, так называемое окно, когда можно совершить обгон, или в какой-то момент наоборот не совершить и подождать, присмотреться к другим командам в общем. У нас произошла мелкая ошибка. Наша девочка, которая старт делала во второй смене, она ударила конек, и мы немного из-за этого отстали.

И после этого в конкуренции Китая и Кореи произошло столкновение. Помогло это, или не помогло, это спорт.

Шорт-трек - это непредсказуемый вид спорта. Здесь сильнейший может проиграть. Таких историй много, когда слабейшие в забеге становились олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Это непредсказуемый вид спорта, за это мы и его и любим.

После двух тысяч я сильно не расслаблялся, потому что дальше у меня была 500-ка, это моя коронная дистанция. Непредсказуемый вид спорта, получил дисквалификацию.

Завтра у нас тысячу бегут ребята и пять тысяч мужская эстафета, также девушки выступают на трех тысячах. Я на тысяче не выступаю, буду готовиться только на пять тысяч.

За все время казахстанского шорт-трека в командной гонке на пять тысяч метров у нас всегда были высокие результаты. Поэтому к командой гонке именно на Азиатские игры мы очень давно готовились. Я могу сказать, что настрой боевой.

Из-за того, что я получил дисквалификацию на 500 метров, конечно, расстроился, но я все силы приложу завтра, чтобы наша команда максимально выложилась и все радовались результату.

Нужно всегда быть сосредоточенным. После одной медали у нас есть другие дисциплины, где мы должны показать высокий результат. Поэтому мы можем порадоваться пару минут за результат, всех поблагодарить и готовиться к следующему забегу", - прокомментировал Никиша.

Напомним, что у Казахстана на зимних Азиатских играх два серебра. Помимо сборной по шорт-треку второе место занял конькобежец Евгений Кошкин.

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Фото: НОК РК, Сали Сабиров