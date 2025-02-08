Казах из Китая завоевал медаль на Азиаде-2025

Этнический казах Самгар Серик стал бронзовым призером зимних Азиатских игр в Харбине (Китай). Представитель Китая стал бронзовым призером в соревнованиях по лыжным гонкам (спринт, классический стиль), передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Серик финишировал четвертым, но ввиду дисквалификации японского атлета, который пересек финиш первым, результаты были пересмотрены. Казахстанец Константин Борцов поднялся на вторую строчку, а Серик занял третью позицию на пьедестале почета.

Известно, что спортсмен родился в деревне Дулат (поселок Хундун, город Алтай), в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Именно там проживает большое количество этнических казахов Китая.

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