Скандал на Азиаде. Казахстан получит серебро вместо бронзы

Казахстанский лыжник Константин Борцов, изначально завоевавший бронзовую медаль в спринтерской гонке на зимних Азиатских играх, в итоге получит серебро, передают Vesti.kz.

Из-за применения запрещенных материалов для гонок японского спортсмена Харуки Ямашита дисквалифицировали. Именно он изначально занял второе место в спринтерской гонке. Теперь же серебряную медаль получит Борцов.

Победу в спринтерской гонке одержал спортсмен из Китая Ван Сянь.

Ранее Евгений Кошкин завоевал для Казахстана серебряную медаль на зимних Азиатских играх, заняв второе место по конькобежному спорту в забеге на 100 метров среди мужчин.

Кроме того, серебряными призерами на Азиаде стали казахстанские шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров. Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале.

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