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Азиада
Вчера 09:28
 

Казахстан завоевал вторую медаль на Азиаде-2025

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Казахстан завоевал вторую медаль на Азиаде-2025 ©НОК РК, Сали Сабиров

Евгений Кошкин завоевал второе серебро для Казахстана на Азиатских играх в китайском Харбине, сообщает корреспондент Vesti.kz

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Евгений Кошкин завоевал второе серебро для Казахстана на Азиатских играх в китайском Харбине, сообщает корреспондент Vesti.kz

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Казах из Китая завоевал медаль на Азиаде-2025
Вчера 18:35  

Спортсмен сборной Евгений Кошкин завоевал серебряную медаль на зимних Азиатских играх, заняв второе место по конькобежному спорту в забеге на 100 метров среди мужчин.

Продемонстрировав отличную скорость и мастерство, он уверенно финишировал в числе лидеров, добавив еще одну награду в копилку сборной Казахстана.

Ранее, серебряными призерами на Азиаде стали казахстанские шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров. Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. 

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