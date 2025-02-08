Казахстан завоевал вторую медаль на Азиаде-2025

Евгений Кошкин завоевал второе серебро для Казахстана на Азиатских играх в китайском Харбине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмен сборной Евгений Кошкин завоевал серебряную медаль на зимних Азиатских играх, заняв второе место по конькобежному спорту в забеге на 100 метров среди мужчин.

Продемонстрировав отличную скорость и мастерство, он уверенно финишировал в числе лидеров, добавив еще одну награду в копилку сборной Казахстана.

Ранее, серебряными призерами на Азиаде стали казахстанские шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров. Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале.

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