Казахстан оформил камбэк и одержал четвертую победу на Азиаде

Мужская сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Японии на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай) и одержала четвертую победу подряд, передают Vesti.kz.

Первым счет открыли японцы, отличился Масато Окубо. Однако, уже в ходе первого периода команда Казахстана сравняла счет усилиями Александра Борисевича.

Во втором периоде Казахстан вышел вперед, забросив две шайбы, авторами которых стали Адиль Бекетаев и Евгений Рымарев.

В третьем периоде окончательный счет в матче установил лидер сборной Казахстана Роман Старченко - 4:1.

После четырех туров сборная Казахстана является абсолютным лидером группы А: она имеет в активе 12 очков, а разница шайб составляет 39:2.

По ходу турнира Казахстан разгромил Таиланд (12:0), Китай (6:1) и Китайский Тайбэй (17:0), а в последнем туре группового раунда встретится с Южной Кореей (10 февраля).

Добавим, ранее казахстанские спортсмены выиграли сразу две медали на Азиаде. В смешанной эстафете на 2000 метров призерами стали шорт-трекисты Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов, а затем в топ-3 вошел конькобежец Евгений Кошкин

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