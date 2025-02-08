Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Азиада
Вчера 11:06
 

Казахстан оформил камбэк и одержал четвертую победу на Азиаде

  Комментарии

Поделиться
Казахстан оформил камбэк и одержал четвертую победу на Азиаде ©пресс-служба НОК Казахстана, Сали Сабиров

Мужская сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Японии на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай) и одержала четвертую победу подряд, передают Vesti.kz

Поделиться

Мужская сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Японии на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай) и одержала четвертую победу подряд, передают Vesti.kz

Продолжение
Дисквалифицировали, но выиграл медаль: эмоциональная история казахстанца на Азиаде
Вчера 11:38  
Казахстан выиграл третью медаль на Азиатских играх
Вчера 12:09  
Алипа видят новым капитаном сборной Казахстана
Вчера 12:37  
Казах из Китая завоевал медаль на Азиаде-2025
Вчера 18:35  

Первым счет открыли японцы, отличился Масато Окубо. Однако, уже в ходе первого периода команда Казахстана сравняла счет усилиями Александра Борисевича

Во втором периоде Казахстан вышел вперед, забросив две шайбы, авторами которых стали Адиль Бекетаев и Евгений Рымарев

В третьем периоде окончательный счет в матче установил лидер сборной Казахстана Роман Старченко - 4:1. 

После четырех туров сборная Казахстана является абсолютным лидером группы А: она имеет в активе 12 очков, а разница шайб составляет 39:2.

По ходу турнира Казахстан разгромил Таиланд (12:0), Китай (6:1) и Китайский Тайбэй (17:0), а в последнем туре группового раунда встретится с Южной Кореей (10 февраля).

Добавим, ранее казахстанские спортсмены выиграли сразу две медали на Азиаде. В смешанной эстафете на 2000 метров призерами стали шорт-трекисты Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов, а затем в топ-3 вошел конькобежец Евгений Кошкин

ВСЕ НОВОСТИ АЗИАТСКИХ ИГР В ХАРБИНЕ

Фото: НОК РК©

Хоккей Сборная РК по хоккею Азиатские игры

Реклама

Живи спортом!