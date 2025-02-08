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Вчера 12:37
 

Алипа видят новым капитаном сборной Казахстана

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Алипа видят новым капитаном сборной Казахстана ©КФФ

Бывший футболист и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов поделился впечатлениям от игры 25-летнего казахстанского защитника Нуралы Алипа, передают Vesti.kz

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Бывший футболист и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов поделился впечатлениям от игры 25-летнего казахстанского защитника Нуралы Алипа, передают Vesti.kz

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Специалист уверен, что игрок прибавляет и в будущем способен стать капитаном сборной Казахстана. 

"Он должен бороться за место в основном составе. Алип – очень мощный игрок, у него хорошая левая нога, он может начинать атаки. Он сейчас прибавил в "Зените" по отбору мяча, по видению игры. Приятно, что он обладает атакующим, разрезающим пасом. К сожалению, редко этим пользуется. 

Алип уже является игроком основного состава, он прибавил. Я надеюсь, что он завоюет место в "Зените" основном и будет лидером сборной Казахстана. Думаю, скоро Алип станет и капитаном этой команды, так как есть прогресс, есть данные и желание играть в большой футбол.

Мне нравится самоотверженность Алипа на поле. Мне нравится, когда у клуба какие-то конфликты, Алип первый встает на защиту. Это радует. Он настоящий мужчина, казах, красавец.

Для того, чтобы Алип вырос в игрока европейского уровня, ему нужно научиться читать игру соперника, как это делал великий Беккенбауэр", - цитирует Стрепетова legalbet.kz. 

В сезоне 2024/25 в РПЛ Алип провел 12 матчей и забил один гол. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до июня 2028 года.

 

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