Команда Оразова добыла победу перед важным отрезком сезона

"Силькеборг" одержал победу в товарищеском матче с "Хиллередом". Две датские команды схлестнулись друг с другом в рамках подготовки ко второй половине сезона, передают Vesti.kz.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Силькеборга". Голы в составе победителей оформили Йеппе Андерсен и Каллум Макковатт.

Казахстанский полузащитник Рамазан Оразов остался на скамейке запасных. Нет информации, вышел ли он на поле, но вполне вероятно, что он проявил себя во втором тайме.

Отметим, что следующий матч "Силькеборга" пройдет уже в рамках чемпионата Дании. Дома Оразов и компания сыграют с "Вайле", находящимся на последней строчке в таблице. Встреча пройдет 16 февраля.