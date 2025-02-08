"Кайрат" не смог выиграть в четвертый раз подряд на сборах в Турции

Чемпион Казахстана "Кайрат" провел свой четвертый матч на предсезонных сборах в Турции. Очередным спарринг-партнером алматинцев стал грузинский клуб "Самгурали", передают Vesti.kz.

Встреча завершилась ничейным исходом - 1:1. В составе алматинцев пенальти реализовал Жоао Пауло, а у грузинской команды отличился полузащитника Лука Хорхели.

В предыдущих матчах команда Рафаэля Уразбахтина сыграла вничью с боснийский(0:0), проиграла грузинской(0:1) и российскому(2:4).

Отметим, что уже через две недели, 22 февраля, "Кайрат" откроет сезон-2025 в казахстанском футболе. В матче за Суперкубок страны в Астане алматинцы сыграют с "Актобе".