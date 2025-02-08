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КПЛ
Вчера 21:35
 

"Кайрат" не смог выиграть в четвертый раз подряд на сборах в Турции

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"Кайрат" не смог выиграть в четвертый раз подряд на сборах в Турции ©ФК "Кайрат"

Чемпион Казахстана "Кайрат" провел свой четвертый матч на предсезонных сборах в Турции. Очередным спарринг-партнером алматинцев стал грузинский клуб "Самгурали", передают Vesti.kz.

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Чемпион Казахстана "Кайрат" провел свой четвертый матч на предсезонных сборах в Турции. Очередным спарринг-партнером алматинцев стал грузинский клуб "Самгурали", передают Vesti.kz.

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Встреча завершилась ничейным исходом - 1:1. В составе алматинцев пенальти реализовал Жоао Пауло, а у грузинской команды отличился полузащитника Лука Хорхели.


В предыдущих матчах команда Рафаэля Уразбахтина сыграла вничью с боснийский "Борацом" (0:0), проиграла грузинской "Иберии" (0:1) и российскому "Пари НН" (2:4).

Отметим, что уже через две недели, 22 февраля, "Кайрат" откроет сезон-2025 в казахстанском футболе. В матче за Суперкубок страны в Астане алматинцы сыграют с "Актобе".

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