Зайнутдинов узнал хорошие новости из Турции. Сульшер счастлив

"Бешикташ" одержал победу в матче 23-го тура чемпионата Турции. На выезде команда обыграла "Сивасспор", сообщают Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая в Сивасе, завершилась победой стамбульцев со счетом 2:0. На 43-й минуте встречи счет открыл защитник гостей Эмирхан Топчу, а в концовке, на третьей добавленной минуте, Жоау Мариу реализовал пенальти и установил окончательный результат на табло.

26-летний казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов пропустил уже второй матч команды. Ранее сообщалось, что у него диагностирована тендинопатия подколенного сухожилия и он отправился лечиться в Испанию.

Это первая победа норвежского тренера Оле-Гуннара Сульшера в чемпионате Турции. Благодаря этому успеху команда набрала 35 очков и поднялась на пятое место, опередив "Гезтепе" Станимира Стойлова (34). Отставание от лидирующего "Галатасарая" составляет 22 балла (57), а от еврокубковой зоны - четыре пункта (39).

"Сивасспор" же идет на 15-м месте, имея в активе 23 набранных очка.