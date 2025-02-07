"Бешикташ" исключил из состава Зайнутдинова

"Бешикташ", цвета которого защищает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, огласил состав на матч с "Сивасспором", передают Vesti.kz.

Встреча 23-го тура состоится 8 февраля в Сивасе.

"Бешикташ" представил заявку из 20 игроков. Среди них не оказалось казахстанца.

Ранее сообщалось, что у Зайнутдинова была диагностирована тендинопатия подколенного сухожилия.

"Бешикташ", набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Сивасспор" идет 15-м, имея в активе 23 балла.

Зайнутдинов провел 9 матчей в нынешнем чемпионате Турции, результативными действиями не отметился.

Ранее новый тренер сборной Казахстана определился с позицией Зайнутдинова.

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