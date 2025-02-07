"Бешикташ" исключил из состава Зайнутдинова
"Бешикташ", цвета которого защищает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, огласил состав на матч с "Сивасспором", передают Vesti.kz.
"Бешикташ", цвета которого защищает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, огласил состав на матч с "Сивасспором", передают Vesti.kz.
Встреча 23-го тура состоится 8 февраля в Сивасе.
"Бешикташ" представил заявку из 20 игроков. Среди них не оказалось казахстанца.
Ранее сообщалось, что у Зайнутдинова была диагностирована тендинопатия подколенного сухожилия.
"Бешикташ", набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Сивасспор" идет 15-м, имея в активе 23 балла.
Зайнутдинов провел 9 матчей в нынешнем чемпионате Турции, результативными действиями не отметился.
Ранее новый тренер сборной Казахстана определился с позицией Зайнутдинова.
Зайнутдинов давно не забивает за сборную Казахстана. Почему в этом виноват "Бешикташ"
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