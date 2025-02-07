Роналду забил 924-й гол в карьере и помог "Аль-Насру" с разгромом

"Аль-Наср" разгромил на своем поле "Аль-Фейху" (3:0) в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу, передают Vesti.kz.

Дубль оформил новичок "Аль-Насра" Джон Дуран (22-я минута, 72-я), а точку во встрече поставил Криштиану Роналду (74-я). Для португальца это 924-й гол за карьеру, в 789 случаях он забил на клубном уровне, а в 135 - за национальную сборную.

В текущем чемпионате у Криштиану 16 голов и три ассиста после 18 матчей.

"Аль-Наср", набрав 41 балл, занимает третье место в турнирной таблице. "Аль-Фейха" находится на 14-й строчке, имея в активе 16 баллов.

Роналду выступает за саудовский клуб с 2023 года, его контракт истекает 30 июня.

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