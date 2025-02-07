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Мировой футбол
7 февраля 07:39
 

Назван лучший игрок в истории футбола. Роналду лишь четвертый

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Назван лучший игрок в истории футбола. Роналду лишь четвертый ©x.com/AlNassrFC

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило список 100 величайших футболистов в истории, сообщают Vesti.kz.

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Авторитетное британское издание FourFourTwo представило список 100 величайших футболистов в истории, сообщают Vesti.kz.

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Возглавил рейтинг легендарный аргентинец Лионель Месси, покоривший мир своими достижениями в составе "Барселоны".

Второе место досталось культовому бразильцу Пеле, оставившему неизгладимый след в мировом футболе.

Замкнул тройку лучших еще один аргентинский гений - Диего Марадона.

Португальская звезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал лишь четвертым. 

Топ-10 лучших игроков в истории футбола по версии FourFourTwo:

  1. Лионель Месси (Аргентина);
  2. Пеле (Бразилия);
  3. Диего Марадона (Аргентина);
  4. Криштиану Роналду (Португалия);
  5. Йохан Круифф (Нидерланды);
  6. Роналдо (Бразилия);
  7. Зинедин Зидан (Франция);
  8. Франц Беккенбауэр (Германия);
  9. Альфредо Ди Стефано (Испания);
  10. Марко ван Бастен (Нидерланды).

В "Аль-Насре" выбрали лучшего игрока мира. Это не Роналду

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