Назван лучший игрок в истории футбола. Роналду лишь четвертый
©x.com/AlNassrFC
Авторитетное британское издание FourFourTwo представило список 100 величайших футболистов в истории, сообщают Vesti.kz.
Авторитетное британское издание FourFourTwo представило список 100 величайших футболистов в истории, сообщают Vesti.kz.
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Возглавил рейтинг легендарный аргентинец Лионель Месси, покоривший мир своими достижениями в составе "Барселоны".
Второе место досталось культовому бразильцу Пеле, оставившему неизгладимый след в мировом футболе.
Замкнул тройку лучших еще один аргентинский гений - Диего Марадона.
Португальская звезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал лишь четвертым.
Топ-10 лучших игроков в истории футбола по версии FourFourTwo:
- Лионель Месси (Аргентина);
- Пеле (Бразилия);
- Диего Марадона (Аргентина);
- Криштиану Роналду (Португалия);
- Йохан Круифф (Нидерланды);
- Роналдо (Бразилия);
- Зинедин Зидан (Франция);
- Франц Беккенбауэр (Германия);
- Альфредо Ди Стефано (Испания);
- Марко ван Бастен (Нидерланды).
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