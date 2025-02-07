"Реал" или МЮ? Роналду назвал самый счастливый период карьеры

Португальская легенда и лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду признался, что самым ярким и счастливым периодом его карьеры стали годы, проведенные в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

"Реал Мадрид" всегда будет в моем сердце, это команда, где я был самым счастливым. Я сделал там очень важные вещи, очень хорошие вещи, и поэтому люди не забывают. Когда вы оставляете наследие и след в истории, то люди вас не забывают", – цитируют слова португальца Givemesport.

Роналду по праву считается одним из величайших игроков, когда-либо выступавших за "Реал". В составе мадридцев он выиграл больше трофеев, чем в любом другом клубе, завоевав десять титулов, включая четыре Лиги чемпионов.

Также именно в Испании он четырежды становился обладателем "Золотого мяча" (из пяти в своей карьере).

В период с 2009 по 2018 год Криштиану провел за "сливочных" 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории клуба – 450 голов. Кроме того, он отдал больше всего голевых передач за свою карьеру именно в "Реале".

Хотя португалец также блистал в "Манчестер Юнайтед", "Ювентусе" и на родине в "Спортинге", он не скрывает, что именно мадридский этап карьеры оставил у него самые теплые воспоминания.

Интересно, что даже после ухода в 2018 году он поддерживает связь с клубом и его болельщиками.

Сейчас 39-летний форвард продолжает карьеру в "Аль-Насре", но его влияние на историю "Реала" невозможно переоценить. Его рекорды и достижения сделали его не просто частью клуба, а его вечной легендой.

Напомним, что ранее Роналду раскрыл подробности своего ухода из "Реала", сделал признание о трансфере в "Барселону" и разоблачил Месси.