Харри Кейн "кинул" на 18 миллиардов "Баварию". Подробности

Английский нападающий "Баварии" Харри Кейн, несмотря на комфортное пребывание в Мюнхене, имеет в своем контракте пункт об отступных, который может сыграть ключевую роль в его будущем, сообщает Vesti.kz.

По данным издания Sport Bild, при переходе Кейна из "Тоттенхэма" в "Баварию" летом 2023 года за сумму около 100 миллионов евро (53 миллиарда тенге), в его контракт была включена опция выкупа.

Если бы Кейн захотел воспользоваться этой опцией, он должен был бы уведомить клуб в зимнее трансферное окно, что позволило бы ему покинуть "Баварию" летом 2025 года за сумму около 80 миллионов евро (42 миллиарда тенге). Однако форвард не воспользовался этой возможностью.

Эта клаусула снова станет активной в следующем зимнем трансферном окне, но сумма станет меньше. Так, Кейн сможет покинуть клуб летом 2026 года за 65 миллионов евро (34 миллиарда тенге).

При этом контракт футболиста с "Баварией" действует до лета 2027 года, после чего он сможет покинуть клуб на правах свободного агента.

На данный момент Кейн доволен жизнью в Мюнхене и стремится завоевать свой первый крупный трофей, чего ему не удалось достичь в "Тоттенхэме".

Однако мечта завершить карьеру в английской премьер-лиге остается актуальным.

В текущем сезоне 31-летний нападающий демонстрирует впечатляющую результативность: в 27 матчах за "Баварию" он забил 26 голов и отдал 10 результативных передач. В Бундеслиге он провел 18 игр, отличившись 19 раз и добавив 7 ассистов.

По оценке сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Кейна составляет 90 миллионов евро. Стоит отметить, что в своем первом сезоне за мюнхенский клуб англичанин не завоевал ни одного трофея.