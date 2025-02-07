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7 февраля 15:13
 

Игрок сборной Казахстана раскрыл неожиданный факт о Черчесове

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Игрок сборной Казахстана раскрыл неожиданный факт о Черчесове ©КФФ

Полузащитник "Тобола" и национальной сборной Казахстана Александр Зуев признался, что за все время так и не пообщался с экс-наставником команды Станиславом Черчесовым, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник "Тобола" и национальной сборной Казахстана Александр Зуев признался, что за все время так и не пообщался с экс-наставником команды Станиславом Черчесовым, сообщают Vesti.kz.

"Честно говоря, мы ни разу не общались. Не могу сказать, что мы были знакомы, лишь здоровались. Когда перешел в "Тобол", попал один раз в расширенный список сборной, а дальше уже меня не включали. Логично, потому что я играл не так часто, как хотелось бы. К концу сезона я набрал хорошую форму, но окончательное решение принимал Станислав Саламович. Осуждать его я не вправе", - приводит слова Зуева Metaratings.

Напомним, российский специалист возглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций и набрала одно очко при разнице мячей 0:15. 27 января Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила об уходе Черчесова с поста главного тренера сборной.

Добавим, что Зуев провел за сборную Казахстана три матча и забил один гол.

Черчесов Станислав Тобол ФК Казахстан Сборная РК по футболу

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