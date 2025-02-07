Черчесова порекомендовали сборной Узбекистана после провала в Казахстане

Появилась информация о том, что экс-наставника сборной Казахстана Станислава Черчесова предлагали на пост главного тренера сборной Узбекистана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Upl.uz.

"Российский футбольный тренер Станислав Черчесов недавно покинул должность главного тренера сборной Казахстана. Специалист провел в сборной шесть матчей и его команда смогла набрать всего одно очко.

Тренер был уволен и Казахстану придется заплатить ему компенсацию в размере 1 млн евро. Зарплата специалиста в сборной Казахстана составляла примерно 1.2 млн евро.

После увольнения, Черчесова порекомендовали сборной Узбекистана. Сборная Узбекистана после ухода Сречко Катанеца рассматривала варианты на пост главного тренера.

После обсуждения кандидатур, сборная приняла решение назначить на пост главного тренера сборной Тимура Кападзе. Кандидатура Черчесова не была рассмотрена из-за его провала в Казахстане и тяжелых отношений со СМИ", - пишет источник.